不容中國打壓 台灣潛水雙雄尊嚴戰

自由潛水選手黃明峻（左）赴宏都拉斯出賽，於無蹼恆重下潛（CNF）項目以63公尺拿下亞軍，同時改寫全國紀錄。（取自黃明峻臉書）

〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣自由潛水全國紀錄保持人黃明峻與連林嵐5月前往宏都拉斯參賽，出賽前國名卻臨時被改為中華台北，經反覆溝通後，順利爭取到以台灣身分出賽並取得佳績。外交部昨表示，國際自由潛水發展協會（AIDA）自我政治審查的行為損及我國家尊嚴及選手參賽權益，外交部無法接受並表達嚴正不滿。中國政府持續在國際場域打壓及矮化我國選手，除徒增台灣人民的反感，更讓國際社會體會中共極權政府的惡劣本質。

黃明峻與連林嵐5月17日至24日赴友邦宏都拉斯參加在加勒比海舉辦的自由潛水賽。黃明峻前日在臉書透露賽前風波表示，比賽前夕公布賽程表，兩人國籍都從「台灣」被改為「中華台北，台灣」。兩人知悉後立即在比賽群組表達他們的國籍為台灣，若無法改回將棄賽抗議。大會裁判原說，若堅持以台灣國籍參賽，最終成績將不會被記錄，若留白、不填寫國籍還有機會。

請繼續往下閱讀...

他們不願放棄，進一步要求裁判立下字據，指「因為台灣人選擇用台灣國籍參加AIDA比賽，所以受到懲罰，不得排名在AIDA官網上。」主審拒絕，並表示他只負責認證成績及上傳，而公布賽程、國籍認同則是主辦單位的事。經過一番據理力爭，他們最終成功以台灣國籍參賽。黃明峻在無蹼恆重下潛（CNF）項目以63公尺拿下亞軍，同時改寫全國紀錄；連林嵐則在攀繩下潛（FIM）、有蹼恆重下潛（CWT）與雙蹼恆重下潛（CWTB）三個項目刷新全國紀錄。

外交部昨表示，外交部掌握相關發展，並與台灣自由潛水發展協會成員保持聯絡，提供必要協助。外交部大讚選手黃明峻、連林嵐等人努力不懈，堅定維護國家尊嚴，最終成功爭取以「台灣」選手身分出賽，並在競賽中均取得佳績。對此結果，外交部深感欣慰並誠摯祝賀；我國選手具體展現台灣人民不容矮化、奮戰不懈的硬頸精神，令人敬佩。

外交部同時嚴正表示，對於AIDA配合中國的立場，片面更改我國選手參賽國名，相關自我政治審查的行為已損及我國國家尊嚴及我國選手平等參賽的權益，外交部無法接受並表達嚴正不滿。

去年「自由潛水世界錦標賽」也曾發生我國國旗遭撤事件，多國選手當時自願撤旗聲援台灣。外交部呼籲AIDA正視大多數會員國的意見，秉持運動專業良知及正義，避免中國不當政治力的干擾。外交部將持續協助我國自由潛水協會捍衛參賽平等權益及我國國家尊嚴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法