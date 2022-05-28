布里悍挨轟奪勝 認定葉竹軒的好

味全龍布里悍獲選單場MVP，賽後與孩子一起跳舞慶祝。（記者陳志曲攝）

味全龍洋投布里悍來台初登板未挨轟局數停在88局。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕同樣在天雨投手丘濕滑狀態下先發，布里悍穩住陣腳繳出5.2局失2分好投，拿下本季第3勝和單場MVP，威迪茲卻「1局爆」，最終味全龍以5：2擊敗富邦悍將，本季對戰取得6勝1敗絕對優勢。

初登板88局 0轟破功

天母昨午後陽光露臉，但比賽開打後不時飄雨，導致投手丘濕滑，布里悍排除萬難，先發5.2局被敲7安，只在2局上挨葉竹軒兩分砲，葉竹軒相隔966天再度開轟，也是布里悍來台被敲的首轟，初登板未挨轟停留在88局，中職紀錄為前La new熊洋投梅森的154局。

請繼續往下閱讀...

布里悍說，天雨造成投手丘不好踩踏，無法有效控制滑球，正好被葉竹軒逮到，被打到就知道留不住了，他強調，「葉竹軒是我認定中職的好選手之一。」

本週豪雨不斷，味全就有3場因雨延賽，布里悍表示，表定3天登板都被取消，先發投手維持體能又要調整到位確實不易，開賽投球節奏無法掌握到最好，所幸後面漸入佳境，也感謝野手幫他抓關鍵出局數。

悍將葉竹軒暌違近千天開轟。（記者陳志曲攝）

悍將威迪茲 單局3暴投

威迪茲前3局未被敲安，表現威風八面，4局下突降不小雨勢，他被敲6安，出現3次暴投，差點追平1999年前兄弟象洋投奧斯卡單局4次暴投紀錄，最後單局失5分，總計先發4.2局吞下本季第4敗。

味全總教練葉君璋表示，威迪茲一開始狀況很好，第4局飄雨應該有受影響，投起來感覺不自在，「我們選手滿爭氣的，在威迪茲狀況無法掌握下，有辦法1局擊倒對手，表現很好。」

林智勝昨生涯第1500場出賽，中職第5人，他在7局下敲安，單場4支1。

味全龍林智勝（右）完成生涯1500場出賽。（記者陳志曲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法