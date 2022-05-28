牛棚5悍將 選秀勵志讀本

曾峻岳（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕英雄不怕出身低，攤開富邦悍將一軍牛棚名單，有5名投手是選秀後段班或落榜生，包括第7輪的曾峻岳，第8輪的歐書誠和岳少華，第10輪的李建勳，還有去年名落孫山的陳冠勳，5人撐起悍將牛棚一片天。

富邦牛棚後段班成員昨對味全繳出高效價值，威迪茲先發4.2局退場，歐書誠接手化解滿壘失分危機，總計投1.1局沒掉分，岳少華投1局也未失分。

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曾峻岳指出，和陳冠勳一樣，藍愷青、陳韋霖也是選秀落榜，後來到悍將自主培訓再升格正式球員，去年這兩名左投，就與不少選秀後段順位的投手成為牛棚主力。

悍將前年選秀第7輪指名曾峻岳，去年季中他即扛守護神重擔，拿下4勝、13次中繼、12次救援、防禦率1.80佳績勇奪新人王，寫下灰姑娘傳奇，他認為，不管第幾輪被選到，只要進職棒就算肯定，進來要靠自己努力，「其實當初我很怕沒被選到，到了第5、6輪很緊張，還好運氣不錯，如果沒球隊指名我就會讀台體大。」

歐書誠昨後援未失分。（記者陳志曲攝）

岳少華昨後援未失分。（記者陳志曲攝）

20歲就綻放光芒，但曾峻岳說，「我覺得自己位置不穩，也會擔心被超越，所以還是要努力，不能原地踏步，接下來想拚明年經典賽國手，畢竟這是很盛大的國際賽。」

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