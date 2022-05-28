陳晨威支猿游擊 借手套喚記憶

猿隊陳晨威（後）有機會在今天花蓮戰重現游擊身手。（資料照）

〔記者徐正揚／花蓮報導〕樂天桃猿昨新增林泓育、朱俊祥快篩陽性，目前一軍隔離人數17人達到中職停賽標準，致使本季花蓮首戰被迫取消，但若今天比賽可以打成，將能看到陳晨威暌違近3年再次先發守游擊。

昨役若未取消，樂天將排出一壘朱育賢、二壘郭嚴文、游擊陳晨威、三壘黃敬瑋的內野陣容，今天能打就維持這個陣型。亮點是陳晨威，他前次守游擊是2019年6月25日，也在客場對統一獅，8局下從中外野移防游擊，前次先發守游擊則是該年6月21日。

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陳晨威指出，其實如果前天台東比賽沒取消，他就要先發守游擊，雖然春訓都練二壘，感覺差異有點大，還好自己游擊出身，以前的印象都還在，差別除了球感，就是沒帶手套要向人借。

樂天桃猿累計確診球員

樂天昨雖有2名一軍球員解除隔離，仍有2名解隔期滿選手快篩陽性，因此隔離人數仍「超標」。總教練曾豪駒出現咳嗽症狀，但快篩陰性只是感冒虛驚一場，他指出，現在球隊每天定時快篩，多數確診者只有輕微症狀，希望這波疫情趕快結束，讓一軍陣容慢慢恢復正常。

球團副董事長川田喜則昨坐鎮花蓮，他表示，很意外球隊這麼多人確診，除了加強休息室等密閉空間消毒，對中職現行規定也有想法，「確診球員解除隔離，馬上要進入正式名單，但因隔離休息1週，可能無法馬上適應，希望可以溝通看看。」

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