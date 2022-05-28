浪花兄弟滅獨行俠 勇士重返總冠

勇士4勝1負登上西部冠軍，相隔3年重返總冠軍戰，榮獲西部決賽MVP的柯瑞也被隊友格林抱起慶祝。（今日美國）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕「浪花兄弟」昨回主場發威，助勇士120：110擊敗獨行俠，以4勝1負登上西部冠軍，相隔3年重返總冠軍戰，柯瑞也榮獲聯盟首設的西部決賽MVP；K.湯普森三分彈16投8中、狂轟全場最高32分，則締造史上獨走紀錄。

柯瑞獲首設西冠MVP

34歲的柯瑞不但入選年度最佳陣容第2隊，季後賽更率軍淘汰年度MVP在內的三大最佳陣容球星，從蟬聯最有價值球員、第1隊的金塊中鋒約基奇、入選第2隊的灰熊莫蘭特，到3度躋身第1隊的獨行俠東契奇，全都俯首稱臣，帶領勇士8年內6闖總冠軍戰，並挑戰生涯第4冠，爭冠對手將在塞爾提克和熱火之間產生，塞爾提克目前3勝2負領先熱火。

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柯瑞昨雖僅得15分、9助攻，系列賽場均23.8分、7.4助攻、6.6籃板，仍獲9位媒體人一致投票青睞，笑領西冠MVP獎盃，生涯6度角逐西冠全贏的柯瑞霸氣宣示：「這不是最終目標！但我們經歷過去3年一切，仍值得慶祝。」

K湯5度8記3分球獨走

至於被稱為「G6湯」的湯普森，第5場提前爆發，生涯季後賽第5次單場砍進8記三分球，超越同樣4次並列領先的柯瑞、退役「雷槍」艾倫、拓荒者里拉德，獨居聯盟第一人，也一掃前4役手感低迷。

歷經兩度重傷東山再起，K湯今年季後賽已命中57球，也僅次柯瑞60球，他感動泛淚說：「難以置信，一路走來很不容易。去年此時我才開始慢跑，現在感覺找回自信，像真正自己，只能說很感激。勇士國度，我們還需要4場勝利！」

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