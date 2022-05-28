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法網》扳倒班西琪 費妹首闖16強

2022/05/28 05:30

費南德茲首度闖進法國網球公開賽女單16強。（路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕去年奪下美網亞軍的加拿大19歲新星費南德茲，昨歷經2小時49鐘苦戰，以7：5 、3：6、7：5力退去年東京奧運金牌瑞士名將班西琪，首度闖進法國網球公開賽女單16強，將與美國女將阿妮西莫娃爭奪8強門票。

費南德茲面對班西琪毫無懼色，首盤拉鋸62分鐘後先馳得點，次盤雖遭遇對手反撲，決勝盤她克服0：2劣勢，雙破後來居上，5：4聽牌再撐過互破纏鬥，最終連下4球保發關門，締造對戰2連勝。

「謝謝現場觀眾支持，在這裡出賽已是美夢成真，能夠贏球更是開心。」曾獲2019年法網青少女單冠軍的費南德茲，賽後以流利法語表示，班西琪實力堅強，球風積極非常具侵略性，「我必須打出最佳網球，也對自己表現感到滿意。」

球后狂飆30連勝

波蘭球后史薇泰克連勝氣勢無法擋，開賽就勢如破竹連下9局，最終以6：0、6：2橫掃美國瑞絲克，挺進32強，也將連勝紀錄推進到30場，且今年第15次完成6：0， 壓倒性優勢展露無遺。

前世界球后哈勒普受恐慌症發作影響，決勝盤落後時要求醫師進場量血壓，終以6：2、2：6、1：6遭中國19歲新秀鄭欽文逆轉，在次輪止步，締造2015年以來最糟戰績。

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