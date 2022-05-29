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帶抗體登板 呂彥青9球奪勝

2022/05/29 05:30

兄弟呂彥青昨重返一軍就奪勝。（記者廖耀東攝）

〔記者吳清正／台中報導〕5月中確診武漢肺炎的中信兄弟呂彥青，昨天重返一軍，對富邦悍將投第9局無失分，並靠著林書逸的再見安打拿下本季首勝，他表示，沒想到第1勝會這樣到手。

月中確診 昨重返一軍

中信昨前8局和富邦打成0：0，呂彥青在第9局無人出局、一壘有人時接替先發投手泰迪，讓葉竹軒觸擊成小飛球，一壘手許基宏接殺並傳一壘刺殺回壘不及的范國宸，最後再讓戴培峰打成界外飛球出局，9球收工。

呂彥青表示，目前身體沒有問題，但畢竟將近3週沒有比賽，剛上場還感覺怪怪的，雙殺出現後感覺就回來了，如果比賽進入延長賽，原本還要續投，沒想到就這樣結束了。

中信總教練林威助表示，呂彥青剛回來還需時間適應，並把局數拉長，剛好目前牛棚沒有左投，吳哲源最近先發表現也很穩定，因此呂彥青先從牛棚出發，視狀況再決定何時回到先發輪值。

從牛棚出發 投1局開胡

呂彥青春訓調整落後，4月14日才上一軍，出賽5場有1場先發，戰績0勝2敗，防禦率6.39，5月11日原定先發出戰統一獅，卻在賽前快篩陽性，是中信第1個確診的球員，解隔離後20日開始隨隊，昨首勝開張，防禦率下修至5.93，比他更早確診的富邦江少慶和統一獅王鏡銘都還沒有登錄。

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