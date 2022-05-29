餅總呼叫陳晨威 「傑憲守游擊囉」

陳傑憲在獅隊紅白賽準備上場守游擊，用手勢宣告只守1局。（記者徐正揚攝）

〔記者徐正揚／花蓮報導〕統一獅花蓮3連戰雖因樂天桃猿多人確診取消，昨仍安排4局的隊內紅白賽進行調整，總教練林岳平欣然接受陳晨威的點名，特地安排陳傑憲暌違2年再守游擊，第2局再恢復正常守備陣容。

統一獅安排隊內紅白賽，總教練林岳平（左）客串主審。（記者徐正揚攝）

陳傑憲前次守游擊是2020年5月，林岳平表示，既然統一的選手被點名，身為總教練當然接受挑戰，並且立刻付諸行動，「我們傑憲真的守游擊囉，接下來換陳晨威要做到。」

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陳傑憲被林岳平告知只守1局，李丞齡很捧場馬上擊出游擊滾地球，他順勢接球拋給二壘手陳重廷策動雙殺，隊友都歡聲雷動，2局上就回防中外野與林靖凱對調，他說，「滿好玩的，完全沒有壓力，還能娛樂大家。」

陳傑憲指出，被告知要守游擊，雖是隊內賽還是嚇一跳，唯一的守備機會太簡單沒有挑戰性，他也清楚，如果還能守游擊，在球隊的價值會更好，移防外野後發現球隊陣型很順，沒有再回游擊的想法，「如果輸很多分，我可以當投手。」

林靖凱也因此受惠，進職棒後首次守外野，他表示，前次在比賽中守外野應是國小，這次雖沒生意上門，因為距離感覺超遠，完全不想再守外野，能把內野守好就好，若有機會想再站上投手丘，「雖然有投過了，但我想在贏球的時候丟，當勝利組牛棚。」

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