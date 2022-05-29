T1》塔克逼退特攻 太陽、海神爭冠

台中太陽塔克昨攻下17分、13籃板，率隊晉級T1元年總冠軍賽。 （記者廖耀東攝）

〔記者吳孟儒／台中報導〕一度浪費23分領先的台中葳格太陽，昨靠著塔克決勝節接管戰局，帶動9：0的攻勢，在第3戰以80：75逼退新北中信特攻，季後賽首輪以2勝1敗晉級，31日（週二）將與高雄全家海神進行T1總冠軍賽第1戰。

台中太陽昨順利晉級總冠軍賽，球員在場上擁抱慶祝。（記者廖耀東攝）

T1總冠軍後天開戰

開賽打得行雲流水的太陽卻在下半場被打傻，一度被特攻超前，還好塔克挺身而出連拿6分，秀了單手暴扣後，還轉身向對手板凳席示威，他說：「這是一場定生死的比賽，如果此時還不激動，那應該不是在打籃球。」

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塔克攻下17分、13籃板，雖得分為系列賽3戰最低，但太陽總教練卡米諾斯認為，塔克在決勝時刻總會進入到自己的領域，得分不高也能用其他方式幫助球隊，「毫無疑問，他就是為冠軍而生的球員。」

桑尼調侃先拋彩帶

另名得分主力桑尼貢獻17分，他讚賞特攻打出不放棄的精神，也不忘調侃對手前一場在新莊贏球就拋彩帶慶祝的行徑，「太早慶祝就是籃球禁忌，勢必得嘗到苦果，接下來他們可以先去墾丁度假，我們冠軍戰後再見。」

太陽將與頭號種子海神進行5戰3勝制的總冠軍賽，前兩場在鳳山體育館舉行，桑尼表示，對手實力堅強，但誰輸誰贏難定論，希望能先帶著至少1勝回台中，在主場拿下元年冠軍。

謝亞軒23分空遺憾

至於特攻以射手謝亞軒的23分表現最佳，賽後他難掩沮喪心情，「我們從落後到領先，雖最後功虧一簣，但大家都盡力了。」總教練李逸驊則喊話要在新賽季捲土重來。

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