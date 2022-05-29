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巴特勒47分 扳平綠衫軍

2022/05/29 05:30

熱火主將巴特勒（中）昨攻下個人季後賽新高47分，將東部冠軍賽帶進最後決戰。（歐新社）

明決戰搶總冠門票

〔記者林岳甫／綜合報導〕J.巴特勒昨在東部冠軍賽第六戰前，給自己來杯咖啡放鬆心情，還接到「閃電俠」魏德的鼓勵電話，成功變身超人，攻下個人季後賽新高47分、9籃板、8助攻及4抄截，率熱火以111：103力退塞爾提克，系列賽扳成3：3，兩軍明早8點半將決戰邁阿密，爭取另一張總冠軍賽門票。

巴特勒第三戰右膝受傷後，連兩場熄火，昨賽前他在個人IG上傳逛街、喝咖啡等限時動態，最後則是一張蓄勢待發的個人照。

魏德賽前通電激勵

巴特勒當初會加入熱火，有一部分是因為魏德，因此魏德賽前來電對他也很重要，「他告訴我可以繼續取得成就，我要感謝他。」

巴特勒昨29投16中，且11罰全進，尤其決勝節轟下17分，包括終場前43.9秒高難度後仰跳投，他認為，「我之前表現不好與膝傷無關，我只知道要努力做得更好。」

巴特勒超越魏德的46分及詹姆斯的45分，寫下隊史在瀕臨淘汰戰役的最高得分。魏德、詹姆斯當時對手也都是塞爾提克，其中詹皇2012年率隊克服2：3落後，逆轉戰局。

2019年助暴龍奪冠的羅利，過去兩場12投僅1中，昨貢獻18分、10助攻。至於全場進帳13分的斯特魯斯在第三節斬獲11分，歐拉迪波單節9分，兩人適時跳出來，讓巴特勒能喘口氣在第四節接管戰局。

塔圖姆放話滅熱火

塞爾提克塔圖姆30分、J.布朗20分，卻未能在主場關門，面對明天生死戰，塔圖姆有信心贏球，而綠衫軍季後賽客場6勝2敗，這個系列賽也兩度在熱火主場揚威。

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