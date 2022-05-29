法網》史薇泰克31連勝 差1場追平漢妮

波蘭球后史薇泰克昨力退科維妮琪，收下31連勝。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕波蘭球后史薇泰克昨遭遇頑抗，費番手腳才以6：3、7：5力退蒙特內哥羅非種子科維妮琪，連4年挺進法國網球公開賽女單16強，也將連勝堆高至31場。

史薇泰克已締造職業女網本世紀第4長連勝，距離比利時名將漢妮2007至08年創下的32連勝只差1場，她下一輪將迎戰中國19歲新秀鄭欽文。

請繼續往下閱讀...

面對世界排名95的科維妮琪，前年法網封后的史薇泰克意外陷入苦戰，3度遭破發，次盤在4：1領先下連丟4局，關鍵第11局她適時破發，連趕3局直落2關門。

「我想打得更有侵略性，有時可能力量太大，速度很難控制。」20歲的史薇泰克表示，對手防守成功，回擊又強又重，還好自己失誤增加時，嘗試放慢節奏，集中專注力找回穩定性。

納、喬預約8強對決

男單三大奪冠熱門都奏捷，「蠻牛」納達爾6：3、6：2、6：4 解決荷蘭贊德羅普，16強將遭遇叔叔托尼執教的加拿大新星阿里辛，為了避嫌托尼將保持中立，不提供戰術建議。

若納達爾、喬科維奇各自獲勝，兩人將在8強上演第59度頂尖對決。19歲的「小蠻牛」艾卡拉茲，也以直落3解決美國好手柯達，首闖法網16強，成為2006年喬帥後第4輪最年輕球員。

詹詠然挺進女雙16強

詹詠然與澳洲老將史托瑟穩紮穩打，以6：3、6：2擊敗年初澳網亞軍達妮里娜（哈薩克）／瑪雅（巴西），挺進女雙16強。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法