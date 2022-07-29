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小葉神調度 大師兄加碼3分砲

2022/07/29 05:30

龍隊捕手劉時豪3局下替補守備，7局上還貢獻1分打點。（記者李惠洲攝）

〔記者林宥辰／高雄報導〕味全龍隊老大哥「大師兄」挺身而出，單場5打數4安打、包含7局上3分砲，幫助球隊奠定勝基，自己也將生涯全壘打數推進到294轟，距離「300轟」里程碑差6支。龍隊9：4擊敗中信兄弟隊，下半季首勝到手。

龍隊林智勝生涯第294轟出爐，繼續堆高聯盟最多全壘打紀錄。 （記者李惠洲攝）

林智勝昨2局上首打席就敲安，因兄弟內野失誤跑回球隊首分。兄弟2局下靠失誤上壘，再靠連續安打和龍隊先發洋投鋼龍的暴投搶分。5局上，龍隊吳東融安打追平、拿莫．伊漾敲安超前1分，7局林智勝敲出3分打點全壘打，一舉將比數拉開。

294轟出爐 龍下半季開胡

這也是林智勝本季對前東家中信兄弟第2轟，他的前1轟則是7月14日對樂天桃猿。林智勝笑說，這1轟好像隔得沒那麼久，他說：「還是想要贏球為主，能全壘打當然最好。大家也知道今年比較沒那麼好打，能否今年達成300轟也不知道，就盡力去做。」

龍隊下半季前兩場在新竹都遭富邦悍將完封，昨全場15安，灌進9分，林智勝強調，每個球員都想做好，這些比賽對年輕選手來說則是經驗。「練習再多畢竟都只是預設性，比賽才能讓大家經驗值增加。總教練也提醒我們，放開來打、不要因為壓力綁手綁腳。」

抓準換捕時機 鋼龍回穩

龍隊在3局下將先發捕手蔣少宏更替為劉時豪，此後鋼龍回穩，後3局未再掉分，劉時豪還在5局上演一次盜壘阻殺。葉總解釋：「當下看得出投捕之間有些不順暢，捕手沒有讓投手有投得乾脆的感覺，也許可以試著從換人調整看看。」

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