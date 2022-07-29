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悍將半季換手氣 斷猿5連勝

2022/07/29 05:30

陳仕朋（記者陳志曲攝）

〔記者吳清正／桃園報導〕富邦悍將火力全開，范國宸連兩場開轟，申皓瑋也轟出全壘打，王正棠和董子恩演出猛打賞，以10：6擊敗樂天桃猿，樂天下半季出賽5場吞下首敗，終止跨上、下半季的5連勝。

悍將火力全開擊敗桃猿，范國宸（右二）連兩場開轟獲選MVP。（記者陳志曲攝）

富邦上半季打了18場才拿到3勝，下半季只打4場就達到3勝，戰績只落後樂天半場勝差，總教練丘昌榮表示，因為上半季戰績不佳，選手練得非常勤，教練團也一再提醒場上要有團隊意識，彼此互相協助，現在各方面都發揮得不錯，希望能保持下去。

下半季4場奪3勝

上半季得耗18場

富邦共擊出14支安打，王正棠5打數、董子恩4打數都擊出3支安打，范國宸和申皓瑋都是2安打，包括同時在第3局開轟，本季5轟並列全隊最多，戴培峰第8局頭部滑壘跑出內野安打，連續11場安打創生涯新高。

富邦上半季出賽60場只擊出25支全壘打，下半季出賽4場就打出5轟，高居聯盟最多。丘昌榮表示，因為今年球比較不彈，球季開打就一再提醒打者，擊球要更確實，但是臨場還是會忘記，現在選手比較能把握確實擊球的要點，雖然不要求長打，全壘打自然就會出現。

富邦陳仕朋先發5局被擊出7支安打失3分，包括林泓育陽春砲，但是獲得近兩年少見的大量得分支援，拿下本季第4勝（3敗），勝投已經是去年兩倍，兩年多來首次勝率過半。陳仕朋去年吞下聯盟最多的12敗，前年也只有6勝10敗，上一次勝率過半是2020年6月14日。

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