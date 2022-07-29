林哲瑄確定開刀 本季提前報銷

林哲瑄（資料照）

〔記者吳清正、李欣芳／綜合報導〕富邦悍將林哲瑄撲接飛球左肩受傷，確定將開刀修補關節唇破裂合併部分旋轉肌撕裂傷，預計將休養8個月，本季提前結束，總教練丘昌榮無奈表示：「對選手來說，這是最不想遇到的事。」

林哲瑄7月23日在新竹球場受傷，先在高醫接受檢查，之後再到輔大醫院尋求第2意見。富邦球團表示，綜合所有醫療意見並和林哲瑄本人、防護團隊共同評估後，決定安排開刀，球團將全力協助林哲瑄治療及復健規劃， 也期盼林哲瑄能儘快回到球場。

請繼續往下閱讀...

丘昌榮表示，林哲瑄決定動手術，是經過3位醫師的評估建議，開刀後需休養6到8個月，保守估計可能8個月後才能開始動，但目前還不確定開刀的日期。

聯盟將建立球場審核標準

中職會長蔡其昌昨天也發表聲明表示，對於新竹球場場地有未盡完善之處，導致球員受傷，深感內疚也再次表示歉意，聯盟除了加入新竹球場改善小組，持續監督後續改善進度外，並將建立球場的審核標準，避免這樣的憾事重演。

教育部長潘文忠昨在行政院院會後記者會上表示，體育署商請對於棒球運動場館比較熟識的學者專家與新竹市政府共同盤點與檢視，新竹市府也已積極籌組改善小組，體育署將商請專家給予竹市府最大的協助，以儘速完善球場設施。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法