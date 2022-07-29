PLG選秀》3聯盟全中選 林子洧、呂蔡瑜倫寫紀錄

領航猿選中張鎮衙（左二）、白曜誠（左一）、林子洧（右二）、呂蔡瑜倫（右一）及外籍生丁恩迪等5人。（記者廖振輝攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕高師大後衛林子洧和旅日前鋒呂蔡瑜倫昨天選秀會都被桃園領航猿挑中，兩人也成為大職籃時代的最大贏家，在PLG、T1聯盟和SBL聯賽都能中選，寫下難得紀錄。

林子洧是高師大的頭號得分戰將，今年2月代表台灣男籃出征世界盃亞洲區資格賽，7月參加3x3亞洲盃，他表示，其實一開始3個聯盟都報名，是想看看自己的能力在哪，很開心都能雀屏中選，而他在T1被桃園雲豹選中，接著SBL被台啤挑中。

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昨天PLG選秀會唱名被領航猿鎖定時，林子洧當下還愣住，沒有太多喜色，他透露，因為一開始有其他球隊接洽，只是領航猿並不在其中，因此被選到時瞬間是嚇到，接著是驚喜。

關於未來如何抉擇，林子洧有初步想法，除了現實的薪資考量，能否符合球風也是關鍵，以及受關注的程度，因此會經過通盤考量，與家人討論後再作決定。

呂蔡瑜倫在T1和SBL都被台啤鎖定，而PLG則在第三輪成為領航猿最後挑中的新人，他喜孜孜地說，聽到被唱名時很驚喜，因為這是預料之外的事，畢竟猿隊也沒跟他接觸，之後的3選1，會尋覓有足夠上場時間的球隊。

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