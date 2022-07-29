PLG選秀》3外籍生上榜 伊波卡有變數

世新伊波卡（資料照）

〔記者林岳甫／台北報導〕PLG選秀本屆有政大丁恩迪、世新伊波卡及萬能蓋比、張傑瑋4名外籍生參選，最終丁恩迪、伊波卡、張傑瑋雀屏中選，創下最多外籍生中榜紀錄，而新竹攻城獅在首輪挑入伊波卡，更引發外界關注。

PLG選秀會，鋼鐵人選中張傑瑋（左二）。（記者廖振輝攝）

未獲學校同意投入選秀

伊波卡上季UBA平均繳出17.6分、12籃板，數據其實不輸富邦勇士榜眼陳范柏彥，但據了解他未獲得學校同意就投入選秀，能否順利加入攻城獅存有變數。攻城獅總教練林冠綸透露，球團知道伊波卡的狀況，先選就有優先爭取他的機會，面對外界擔心可能選到空氣，他打趣表示，「空氣還是有機會變氧氣！」林冠綸指出，伊波卡有出色的身體素質，成為球隊挑選他的關鍵，「他如果真的加入攻城獅，應該可以很快銜接上職業。」

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獅︰空氣有機會變氧氣

桃園領航猿首輪第4順位挑選丁恩迪、高雄鋼鐵人次輪第2順位相中張傑瑋，加上伊波卡，本屆3位外籍生中選，勝過上季鋼鐵人戴瑞騰、新北國王聶歐瑪的2人。至於落選的外籍生蓋比，日前在SBL選秀會被台啤相中，將在SBL延續籃球路。

此外，聯盟規定1隊只能有1名外籍生，目前6隊都有外籍生的狀況下，未來UBA外籍生想站上PLG舞台絕非易事。

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