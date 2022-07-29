晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

PLG選秀》3外籍生上榜 伊波卡有變數

2022/07/29 05:30

世新伊波卡（資料照）

〔記者林岳甫／台北報導〕PLG選秀本屆有政大丁恩迪、世新伊波卡及萬能蓋比、張傑瑋4名外籍生參選，最終丁恩迪、伊波卡、張傑瑋雀屏中選，創下最多外籍生中榜紀錄，而新竹攻城獅在首輪挑入伊波卡，更引發外界關注。

PLG選秀會，鋼鐵人選中張傑瑋（左二）。（記者廖振輝攝）

未獲學校同意投入選秀

伊波卡上季UBA平均繳出17.6分、12籃板，數據其實不輸富邦勇士榜眼陳范柏彥，但據了解他未獲得學校同意就投入選秀，能否順利加入攻城獅存有變數。攻城獅總教練林冠綸透露，球團知道伊波卡的狀況，先選就有優先爭取他的機會，面對外界擔心可能選到空氣，他打趣表示，「空氣還是有機會變氧氣！」林冠綸指出，伊波卡有出色的身體素質，成為球隊挑選他的關鍵，「他如果真的加入攻城獅，應該可以很快銜接上職業。」

獅︰空氣有機會變氧氣

桃園領航猿首輪第4順位挑選丁恩迪、高雄鋼鐵人次輪第2順位相中張傑瑋，加上伊波卡，本屆3位外籍生中選，勝過上季鋼鐵人戴瑞騰、新北國王聶歐瑪的2人。至於落選的外籍生蓋比，日前在SBL選秀會被台啤相中，將在SBL延續籃球路。

此外，聯盟規定1隊只能有1名外籍生，目前6隊都有外籍生的狀況下，未來UBA外籍生想站上PLG舞台絕非易事。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。