U12世界盃今開打 教頭︰拚金盃留台灣

U12世界盃今開打，台灣隊尋求二連霸。（棒協提供）

首戰巴拿馬 尋求2連霸

U12世界盃少棒分組名單

〔記者羅志朋、洪瑞琴／綜合報導〕第6屆U12世界盃今天在台南亞太國際棒球訓練中心開打，晚上6點半台灣首戰巴拿馬，除了力拚開門紅，同時尋求二連霸，總教練賴朝榮說，「在國內打國際賽有壓力，會全力以赴，將冠軍金盃留在台灣。」

U12世界盃預賽台灣隊賽程表

台南市長黃偉哲昨與世界棒壘球總會執行長Michael Schmidt、棒協理事長辜仲諒等人出席賽前記者會，黃偉哲表示，希望能發揮地主隊優勢把冠軍獎盃留在台灣，並藉此國際賽事，不僅讓孩子們學習到更好的技術，也能交到好朋友。

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U12世界盃少棒今日賽程預告

集訓每天苦練逾9小時

台灣隊集結17校、18名好手組軍征戰，賴朝榮表示，集訓1個月期間揮汗苦練，每週一、三、五練12小時，二、四、六練9小時，全隊都很拚，後勤團隊也做足各隊情蒐資料，希望能符合國人期待拿下冠軍。

賴朝榮分析，球隊投手戰力不錯，除了有5名右投，還有2名左投高品瀚、吳聖智，每位投手實力相當，內野戰力是較令人擔心的一環，缺乏攻守俱佳的一級戰將，不過整體打線攻擊火力還算不錯。

現年65歲的賴朝榮在基層棒球深耕逾30年，昔日為台中中山青少棒總教練，現為忠孝少棒教頭，培育出許多職棒好手，包括林威助、曾豪駒、高志綱、陳仕朋、古林睿煬與戴培峰都是其得意門生。

11隊參賽 開放球迷觀戰

這屆U12世界盃總計11隊參賽，預賽台灣與巴拿馬、墨西哥、委內瑞拉、義大利、南非分在A組，B組則有美國、日本、南韓、多明尼加、捷克，各分組取前3名晉級六強複賽，採「超級循環賽制」，前兩名球隊8月7日爭冠，3、4名進行季軍戰，這次也開放球迷入場，除台灣隊出賽場次及冠軍戰售票外，其餘賽事皆免費。

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