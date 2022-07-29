哈登降薪又減重 拚東山再起

哈登（左，取自76er France推特）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕昔日浪子哈登洗心革面，不但減重有成還首肯降薪，展現東山再起企圖心，七六人球團也宣告完成續約，老闆哈里斯說：「哈登承諾為這城市帶來總冠軍，我們也了解這不容易。我對球團休賽季工作感到滿意，更期待新賽季到來。」

哈登過往休兵時夜夜笙歌、縱情聲色，導致上年紀後身材走樣，但近來一張他與女記者的合照，證明這位32歲球星苦練成果，體態結實不再臃腫，令各界相當驚喜。身為前年度MVP與三屆得分王，上季季後賽失常的哈登，已放棄下季4740萬美元（約14.3億台幣）球員選項，改與七六人續簽2年6800萬美元（約20.5億台幣）新約，等於少拿1500萬美元（約4.5億台幣），好讓球團補進P.J.塔克、豪斯，增強奪冠競爭力。「自從我來到費城第一天，球隊和球迷們就讓我有家的感覺。」哈登直言就是他想待下來贏球的地方，「很高興繼續效力，也希望全隊更上層樓，朝總冠軍邁進。」

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美媒︰K湯須降薪 留住主力

至於柯瑞率勇士奪得總冠軍後，「小手套」裴頓、安德森、李伊等人陸續離隊，如何保住主力班底形成難題，若想把K.湯普森、D.格林、波爾、威金斯都留下，屆時1年得花5.72 億美元（約172.7億台幣）天價薪資，因此美媒點名，K湯將是降薪最佳人選，至於D.格林續約也得拖到明年。

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