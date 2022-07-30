WBSC大谷條款 吳聖智不是頭香

〔記者龔乃玠／台南報導〕世界棒壘球總會（WBSC）上月通過「大谷翔平條款」，本屆U12世界盃率先採用。台灣隊昨在先發名單寫上先發投手吳聖智兼任指定打擊，看似成為史上第1位使用新規則球員，但總教練賴朝榮澄清並非如此，「我們對這項條款還很陌生。」

台灣隊投手吳聖智先發2.2局後轉守右外野。（記者李惠洲攝）

大谷翔平以「二刀流」席捲全世界，大聯盟今年引進「大谷條款」，允許投手退場後轉任指定打擊，WBSC在6月開會決議導入，未來包括U12、U15、U18世界盃、12強賽和世界棒球經典賽都能用「大谷條款」。

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王牌二刀流 先發退場守外野

台灣隊昨賽前發給媒體的先發名單中，先發吳聖智兼任首棒指定打擊，但在WBSC官網並未顯示DH，且他在投完2.2局後轉守右外野，並非擔任指定打擊。賴朝榮說，這次是按照原本棒次設定去排打線，沒有使用大谷條款，「我們怕用這個可能會亂掉，能不用就盡量不用。」

吳聖智5局下敲出高飛犧牲打助球隊先馳得點。（記者李惠洲攝）

安排吳聖智打首棒，賴朝榮解釋他過去在隊上就是開路先鋒，安打率高、腳程快，打首棒球隊得分機率高。果然，吳聖智3局下開局就敲安，5局下貢獻高飛犧牲打，一棒掃除球隊掛蛋陰霾。

吳聖智在5月華南金控盃奪下MVP，昨對巴拿馬先發2.2局掉2分，但無自責分，用球數控制在43球，只需要休息1天，他坦言很緊張，「我就投進去給他們打，有守備幫忙，這場沒有表現很好，還要再加油。」

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