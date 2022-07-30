中職7砲管大賽 奪冠傳說在燒

林智勝（資料照）

〔記者羅志朋／台北報導〕暌違兩年後，中職明星賽今、明兩天將在台中洲際球場開打，除了關注台灣隊和中職明星隊較量，近年「全壘打大賽冠軍魔咒」發酵，只要在全壘打大賽奪冠的球員，接下來的例行賽狀態都普遍下滑甚至因傷脫離戰線，也是發燒話題。

中職明星賽先發打序

全壘打大賽參賽球員本季表現

明星賽今開打 預售破萬張

受疫情影響，2020、21年中職明星賽停辦，今年恢復舉辦，台灣隊首戰推出由球迷票選的古林睿煬先發，明星隊先發投手則是洋投德保拉。兩場預售票都開紅盤，今首戰預售已突破1萬5千張，第2場也有近1萬1千張。

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朱育賢（資料照）

許基宏（資料照）

重頭戲全壘打大賽，今天在明星賽開打前先進行預賽，詹子賢因確診武漢肺炎退出無人遞補，最終共7人競逐，按出場先後依序為曾陶鎔、拿莫．伊漾、林子豪、朱育賢、陳子豪、林智勝、許基宏，其中林智勝拿過3屆冠軍，比賽採計時制，每人打3分鐘，取最多轟前4名晉級明天決賽。

轟第一有魔咒 信不信由你

回顧近代全壘打大賽歷史，奪冠好手似乎都會走「霉運」，2013年得主林益全參賽前，例行賽打擊率3成93、敲15轟，參賽後打擊率2成97、僅擠出3轟；2016年得主林智勝參賽前打擊率3成84、外帶21轟，參賽後打擊率滑落至2成73、另有13轟；2014、2017年得主藍寅倫、陽耀勳更慘，奪冠後例行賽因傷提前報銷。

但凡事總有例外，2019年陳俊秀勇奪全壘打大賽冠軍，之後例行賽有如神助，打擊率高達4成18、狂敲13轟，比參賽前的打擊率3成58、9轟還要出色。

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