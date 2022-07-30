晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

中職7砲管大賽 奪冠傳說在燒

2022/07/30 05:30

林智勝（資料照）

〔記者羅志朋／台北報導〕暌違兩年後，中職明星賽今、明兩天將在台中洲際球場開打，除了關注台灣隊和中職明星隊較量，近年「全壘打大賽冠軍魔咒」發酵，只要在全壘打大賽奪冠的球員，接下來的例行賽狀態都普遍下滑甚至因傷脫離戰線，也是發燒話題。

中職明星賽先發打序

全壘打大賽參賽球員本季表現

明星賽今開打 預售破萬張

受疫情影響，2020、21年中職明星賽停辦，今年恢復舉辦，台灣隊首戰推出由球迷票選的古林睿煬先發，明星隊先發投手則是洋投德保拉。兩場預售票都開紅盤，今首戰預售已突破1萬5千張，第2場也有近1萬1千張。

朱育賢（資料照）

許基宏（資料照）

重頭戲全壘打大賽，今天在明星賽開打前先進行預賽，詹子賢因確診武漢肺炎退出無人遞補，最終共7人競逐，按出場先後依序為曾陶鎔、拿莫．伊漾、林子豪、朱育賢、陳子豪、林智勝、許基宏，其中林智勝拿過3屆冠軍，比賽採計時制，每人打3分鐘，取最多轟前4名晉級明天決賽。

轟第一有魔咒 信不信由你

回顧近代全壘打大賽歷史，奪冠好手似乎都會走「霉運」，2013年得主林益全參賽前，例行賽打擊率3成93、敲15轟，參賽後打擊率2成97、僅擠出3轟；2016年得主林智勝參賽前打擊率3成84、外帶21轟，參賽後打擊率滑落至2成73、另有13轟；2014、2017年得主藍寅倫、陽耀勳更慘，奪冠後例行賽因傷提前報銷。

但凡事總有例外，2019年陳俊秀勇奪全壘打大賽冠軍，之後例行賽有如神助，打擊率高達4成18、狂敲13轟，比參賽前的打擊率3成58、9轟還要出色。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。