PLG擬辦夏季聯賽 落榜生實戰復活

籃球聯盟選秀重複名單

〔記者林岳甫／台北報導〕每年7月是大學生「畢業季」，也是就業季，國內籃壇PLG、T1、SBL就像3間同類型卻規模不同的公司，大批大專生、外籍生踴躍寄出履歷表爭取工作機會。

籃球3大聯盟選秀結果

三大聯盟選秀已全數落幕，被選上的球員只要跟球團談好合約，籃球生涯也將迎來嶄新篇章。

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T1聯盟選秀會12日登場，最終6球團共選擇14位球員。（記者羅沛德攝）

今年三大聯盟共119人次報名參加選秀，最終38人次中選，扣掉重複入選的球員僅31人獲青睞。高落榜率顯見近兩年大幅擴張的籃壇，各隊人手已逐漸飽和，職籃對多數球員來說依舊是窄門。

SBL選秀。（記者方賓照攝）

今年最後登場的PLG選秀，共32人報名，只有11位獲選球員能開心接受採訪，與家人合影留念，其他落選者只能敗興而歸，無人聞問。

2022PLG職籃選秀會，獲選的球員合影。（記者廖振輝攝）

除了領航猿大肆補進5位菜鳥，勇士、鋼鐵人及國王第一輪選完就收工，夢想家則1人未選，主要原因就是聯盟規定各隊只能註冊16位本土球員。勇士總教練許晉哲坦言，礙於聯盟規定，球團選秀要抓得精準，否則選太多人卻無法上場，對球員也不好意思。

改以練習生、自由培訓 再搏一次機會

落榜球員將獲得自由球員資格，可以向有完成選秀報名的聯盟隊伍接洽，改以練習生、自主培訓等方式再搏一次機會，但也有不少人籃球夢就此告終，只能另謀出路。

PLG執行長陳建州透露，選秀一定有遺珠，落選者除了自行找測試機會，聯盟有意規劃以新人為主的夏季聯賽，讓各隊可以磨練菜鳥，也可藉此機會透過實戰看落榜球員身手，讓他們還有敗部復活的機會。

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