明星賽玩真的 28歲王勝偉覺醒

王勝偉（中）生涯第二度榮獲明星賽單場MVP。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕雖然只是表演性質的明星賽，不過中職明星隊當國際賽打，全隊昨拚盡全力，掃出11安，再靠7投聯手壓制，最終以3：1擊敗台灣隊拿下首戰勝利。

明星賽首日湧入15888人。 （記者陳志曲攝）

助總激將 拚給台灣隊看

中職明星隊在明星賽旗開得勝。（記者陳志曲攝）

台灣隊以明年WBC經典賽國家隊雛形組軍，賽前明星隊總教練林威助向陣中球員喊話，只要在明星賽好好表現，依舊有機會打經典賽，要拚出價值給台灣隊教練團看。

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受助總激勵，明星隊首局就展開攻勢，開路先鋒王勝偉敲三壘安打，繼2001年楊松弦後明星賽史上第二次首棒首打席敲三壘安打，接著陳子豪高飛犧牲打先馳得點，3局上陳子豪、林智勝連敲1分打點二壘安打；德保拉先發2局無失分拿下勝投，施子謙、陳冠偉、陳鴻文、朱俊祥、呂彥青、豪勁接力投球，僅陳鴻文掉1分非責失。

王拔開路 敲雙安奪MVP

38歲的王勝偉賽前先參加「野手速球王」飆速141公里，比賽開打敲2安，跑回第1分，繼2013年後個人第二度拿下明星賽單場MVP，他笑說，「不會累呀，好像回到28歲！」

王勝偉認為，兩隊實力相當，打起來有國際賽感覺，明星隊有很多年輕好手，這場他們沒放棄，很認真拚戰，未來都有機會打國際賽。

台灣隊敲出8安，得點圈6打數僅1安，攻勢無法連貫，總教練林岳平表示，以台灣隊這次組合，首戰表現還算不錯，王威晨、林立身體有些小狀況，所以讓他們提早退場，「如果他們狀態都在100%，比賽中半段也許就有機會逆轉。」

昨首戰湧入15888人觀戰，史上第四多，今天第二戰仍在洲際球場進行，台灣隊推出江少慶先發迎戰明星隊的布雷克。

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