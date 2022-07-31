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新野手速球王 林靖凱想投例行賽

2022/07/31 05:30

台灣隊「黃金二游」林靖凱（右）與江坤宇在明星賽合體。 （記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕身高僅170公分的林靖凱，昨在明星賽「野手速球王」狂飆150公里火球，成為速球王得主；自稱一輩子沒當過投手的拿莫．伊漾，模仿「假日飛刀手」陳義信投球動作，飆速149公里同樣技驚四座。

詹子賢上屆以147公里勇奪速球王，日前確診退賽後由林靖凱遞補，結果他的表現比「詹A」更猛。林靖凱前兩球分別催出146、147公里，最後一球奮力投出150公里，場邊觀戰的豪勁歡呼鼓掌，直呼不可思議。

「嚇一跳！」林靖凱表示過去在平鎮高中最快投出146公里，沒想到竟能丟到150公里，今天明星賽第二戰或許有機會登板。但他透露更想在例行賽小試身手，「餅總」林岳平聽了直說：「希望不要，怕他受傷，還是當野手就好。」

拿莫．伊漾壓軸登場，前兩球依序為143、144公里，最後使勁猛催149公里，他笑說：「靖凱在平鎮小我一屆，以前看他丟球就很快，很榮幸只差1公里，有激發到我。」

「野手速球王」明星隊由拿莫．伊漾、王勝偉和網紅台南Josh、含羞草組成，台灣隊則由林靖凱、郭天信和網紅阿強、呂捷攜手，每人丟3球，最終加總球速後，明星隊以1530公里險勝台灣隊的1528公里。

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