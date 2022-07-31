U12》小朋友很拚了 台灣隊延長賽吞敗

台灣隊高品瀚僅用45球先發4局就退場，打擊貢獻1分打點，但懊惱6局下沒能敲出再見安打。 （記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／台南報導〕面對U12世界盃A組預賽最強敵委內瑞拉，台灣隊昨鏖戰至突破僵局制的延長賽才以8：10吞首敗，總教練賴朝榮直言，小朋友已經很拚了，「一直聽他們說不能放棄！」

U12台灣隊在延長賽不敵委內瑞拉。（記者李惠洲攝）

台灣隊有個好的開局，先發投手高品瀚封鎖對手3局，一度以2：0領先，可惜4局上被瓦巴拉推出追平2分砲，總計僅用45球投完4局就退場，歐子喬上陣中繼沒能頂住戰局，5局上被米里安敲超前3分砲。

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台灣隊總教練賴朝榮（右二）賽後安撫小球員們，隊長陳恩（右一）已經眼眶泛紅。（記者李惠洲攝）

賴朝榮指出，委內瑞拉適應能力快，逐漸掌握高品瀚的直球，剩變化球能稍微壓制，「我看品瀚威力也慢慢下降，換投還是壓不住。」高品瀚惋惜說，被挨轟那顆變化球投太高，「委內瑞拉打擊實力很強！」

不放棄 6局下追平

高品瀚最惋惜的是6局下沒能敲出再見安打。台灣隊5局下追回2分，6局下莊博淵滿壘選到四壞追平，高品瀚飛球出局，沒能助隊連續2場用再見安打上演逆轉秀，他說，「我很想要打出去。」

7局進入0出局一、二壘有人的突破僵局制，台灣上半局大失血掉5分，小將們雖在下半局追回3分，仍以2分差飲恨，委內瑞拉在A組預賽以2勝0敗並列第一。

委內瑞拉在角落外野頻頻大秀雷射肩，表現完全不像少棒等級球員，台灣隊教練團賽前也看過他們練球。賴朝榮說，那時就感覺實力很平均，「他們的經驗和技術流暢程度，比我們國內少棒水準還要好。」

今戰墨 晉級關鍵戰

台灣昨精銳盡出，剩下1名球員沒上場，由於預賽戰績1勝1敗，今晚對2勝0敗的墨西哥就非常關鍵，考量明、後天對付實力較弱的南非和義大利，今晚贏墨西哥晉級複賽機率就很大。

賴朝榮表示，今晚會派出吳聖智先發，他對巴拿馬後已休息1天，可以上陣，「重點還是投手戰力，我們也盡量讓投手用球數控制在30顆以內，今天對墨西哥就能上。」

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