U12》美國隊雪恥 有「臂」而來

美國隊球員手臂上戴著「戰術護腕」。（記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／台南報導〕過去U12世界盃5屆比賽，有3屆由台、美爭冠，今年美國隊特別不一樣，細膩到小朋友手臂上戴著大聯盟等級的「戰術護腕」，台灣隊教頭賴朝榮也深切感受，美國這次真的做足了準備。

戰術護腕 大聯盟等級策略

美國隊在29日3局8轟狂炸捷克，本以為對上日本隊會戰況膠著，未料賞給他們隊史最慘一役。賴朝榮指出，上一屆他們輸球，這屆半年前就開始集訓，直到開打前1個月才發表名單，每位球員都是精銳，「你看他們很少在『點』的，就是一直衝、一直打。」

請繼續往下閱讀...

美國在2013、15、17年狂掃3連霸，上屆卻屈居第7，寫下隊史最屈辱成績，今年全隊18人有5人超過170公分，反觀台灣隊只有陳瑞鑫，日本隊則有2名球員170公分。

球員素質遠超過其他國家，美國隊還準備「戰術護腕」，上面有6個20宮格的正方形框框，還能打開觀看另一層情蒐，美國捕手常會藉此參考配球，打者也在各種球數瞄手臂上的資訊，參考下一球進攻策略，堪稱大聯盟等級。

「相當先進！」賴朝榮苦笑，美國選手素質已經很好，還有這麼先進的科技，剛開始看到有點傻眼，「我們有點跟不上！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法