杰哥代班人 率光復高中奪冠

光復高中首度稱霸王輝盃。（李宇偉提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕HBL衛冕軍光復高中總教練陳定杰改當國家隊助教，球隊目前大小事交由助理教練李宇偉負責，昨李總率光復在王輝盃高中男子甲組冠軍賽以94：85逆轉南山高中，也是光復隊史首度在暑假盃賽稱王。

陳定杰在台北帶隊集訓，光復就交給他最信賴的李宇偉負責。他表示，「我不在，李宇偉就是現在光復總教練！」2018年進入光復的李宇偉，對督軍任務不陌生，他說：「杰哥前年小孩出生，暑假盃賽都我在帶，其實帶隊不會困難，最難的是要怎麼把球員整合起來。」

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光復今年拿下隊史首座HBL冠軍，但去年在各大盃賽輸多勝少，輸到陳定杰都懷疑人生。如今，陳總請假去國家隊，再度接下帶兵任務的李宇偉苦笑表示，球隊每年暑假成績都不好，在王輝盃前的彰化盃賽還曾一場輸快30分，看到這樣的表現，實在快昏倒了。

光復昨冠軍賽首節打得荒腔走板，落後超過雙位數，李宇偉透露逆轉秘訣是不停對球員進行碎念，不斷提醒在場上該做的事情，不知不覺就翻轉戰局，並把隊史首座暑假盃賽冠軍拿到手。光復接下來參加金門金城盃、花蓮菁英盃，繼續由李宇偉督軍，他要把握時間把球員整合好，等陳定杰回來驗收。

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