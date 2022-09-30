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T1多重宇宙 高層換血再出發

2022/09/30 05:30

T1聯盟舉行新賽季記者會，會長錢薇娟（中）帶領6隊代表宣告，將帶給球迷更專業且更具競爭力的比賽內容。（記者陳志曲攝）

下月29日新莊開幕

〔記者林岳甫／台北報導〕T1聯盟第二季賽事10月29日將在新莊體育館點燃戰火，昨召開啟動記者會，除了聯盟新高層首次亮相，並宣布新賽季口號「歡迎光臨T1宇宙」及公布新LOGO、賽制，希望找回球迷的心。

熱身賽門票今開賣

官辦熱身賽將於10月14日至16日在新莊體育館舉行，今天開始售票。例行賽開幕戰由衛冕軍高雄全家海神客場迎戰新北中信特攻，海神一哥胡瓏貿表示：「各隊季後都有不少補強，但T1冠軍還是我們的。」

T1去年倉促成立，距離開季不到3個月又加入桃園雲豹、台南台鋼獵鷹，在六都都有隊伍，但開季後卻雷聲大雨點小，甚至被冠上「洋將聯盟」，加上轉播又不便民，球迷怨聲載道。

T1上季結束後聯盟高層進行大換血，原任秘書長張運智離職，由上季中信特攻總經理張樹人接任；賽務長賈凡轉任顧問，遺缺由曾在高中體總服務多年的謝志成出任。會長錢薇娟昨宣布由新聞主播出身的蔡尚樺擔任策略執行長，希望藉由演藝圈、媒體圈資歷及人脈，號召更多球迷進場。

降洋將上場 給本土機會

T1也把把球迷的聲音聽進去，上季洋將上場採4節10人次，新球季降低為4節8人次，盼給本土球員更多發揮空間。轉播平台方面，除了原本的愛爾達、Eleven Sports，再新增緯來體育台，並在YouTube頻道直播。

至於別具創意的「歡迎光臨T1宇宙」，張樹人透露，近年台灣籃壇發展一飛沖天，每個聯盟都像小宇宙，他的責任是把T1小宇宙做到最好，歡迎球迷一起光臨。

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