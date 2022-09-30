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賈吉61轟平美聯紀錄 200萬美元球送老媽

2022/09/30 05:30

洋基賈吉昨敲出本季第61轟，追平美聯紀錄。（法新社）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕千呼萬喚始出來！洋基「法官」賈吉沉寂7場比賽後，昨對藍鳥隊敲出本季第61轟，追平高懸61年的美聯單季最多轟紀錄。原紀錄保持人馬里斯的兒子現場見證，當下跟賈吉母親溫馨相擁，接著還跟「法官」開玩笑說，「你怎麼等這麼久！」

賈吉（右）平紀錄後與母親（左）相擁。（美聯社）

原紀錄保持人

馬里斯兒到場見證

賈吉在7局砲轟藍鳥中繼投手梅薩，追平前洋基馬里斯在1961年締造的美聯紀錄，他說，能跟洋基史上最棒之一的球員相提並論，這是無比的榮耀，「紀錄永遠與他們同在，言語很難形容這種感覺。」

賈吉將球夯出左外野大牆之外，有2名球迷差點接到「紀錄一轟」，可惜球打中牆壁後，反彈到藍鳥隊的外野牛棚。這一顆估計價值200萬美元的紀念球，賈吉順利回收，如願送給心愛的母親帕蒂。

「她一直陪在我身邊，」賈吉說，母親從少棒就帶他上學，帶他參加第一次練球、第一場比賽，甚至是第一場職業比賽、大聯盟初登場，「有機會帶她來這裡，感覺非常特別，當然我們的任務還沒結束。」賈吉明天榮耀現身紐約，有機會在主場球迷面前再度開轟，獨居美聯史上單季最多轟打者。

馬里斯破紀錄那年奪下MVP、世界大賽冠軍，同為右外野手的賈吉有望追隨腳步，而他角逐年度MVP的最大勁敵「二刀流」大谷翔平，昨也締造生涯最長的連13場安打，今早要先發投球對上運動家，大谷距離生涯首次符合規定投球局數僅差9局，有望在球季最後2場先發達陣。

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