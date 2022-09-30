賈吉人物側寫》高中時棒、籃、足三棲 選對路成就奇蹟

賈吉高中時期是三棲好手，棒球、美式足球及籃球都有出色表現。（美聯社）

〔記者林宥辰／綜合報導〕賈吉（Aaron Judge）身高6尺7吋（約201公分）、體重約128公斤，高中時期是三棲好手，棒球以外，在美式足球及籃球都有出色表現，對於棒球的熱愛，讓他決定走棒球路。

賈吉出身寄養家庭，當養父母在他11歲時將其身世告訴他，賈吉回憶道：「那時我大概可理解，我長得確實跟父母不像。」出身並未影響賈吉，在養父母的栽培下，賈吉參與過不少運動，其中他最鍾情棒球。

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賈吉高中時期曾是籃球校隊得分主力、在美式足球隊擔任邊鋒被稱為「達陣機器」，在棒球場上，賈吉能投擅打，是球隊的王牌投手兼主力一壘手。

「他在當時受到邦茲般的待遇。」賈吉的高中棒球校隊助理教練皮昂柏（Joe Piombo Jr.）說。皮昂柏回憶，當時各校投手都極力避免投到賈吉能揮擊的區域，不少球隊甚至寧願對他投4顆明顯壞球的曲球，將他送上壘也在所不惜。也因為賈吉能施展攻擊的球路實在太少，在現場球探要求下，賈吉比賽後還會進行打擊練習。同樣擔任教練的皮昂柏父親認為，當時的賈吉或多或少在這個過程中學習到對於選球的耐心，進而更成長為一位強打者。

賈吉的家鄉是美國加州林登（Linden），當地距離灣區僅90分鐘左右車程，不少人是巨人隊或運動家隊球迷。但賈吉學生時代的好友拉格里奧說：「現在應該大家都成為洋基迷了。但奇怪的是，我們沒人把他當成超級球星，大家還是當他是我們的其中一個好友。」

賈吉已經成為洋基的看板球星，然而季後能否留下他，或是要付出多少代價，將是大聯盟季後最熱門的話題之一。

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