61轟原保持人》當年挑戰魯斯紀錄 馬里斯被當「全民公敵」

美聯61轟原紀錄保持人馬里斯，當年追求紀錄過程未各界祝福。（美聯社）

〔記者林宥辰／綜合報導〕洋基隊球星賈吉（Aaron Judge）本季追逐美聯最多61轟的過程扣人心弦，也因為賈吉挑戰紀錄，原紀錄保持人馬里斯（Roger Maris）和名人堂隊友曼托（Mickey Mantle）1961年的全壘打追逐戰又被提及，只是，當年馬里斯挑戰紀錄的過程不僅稱不上風光，甚至有些「全民公敵」的困境。

當賈吉完成單季60轟後，紐約當地轉播大學美式足球的電視台，還得在賈吉上場打擊時安排子母畫面，盡量讓所有球迷都不錯過歷史鏡頭。但當年的馬里斯可沒這種待遇，原本從皇家轉隊到洋基的馬里斯的聲勢就遠不如媒體寵兒曼托，當曼托擊出54轟就因傷脫離戰線後，更有球迷反而希望馬里斯也不要破紀錄，讓原本60轟紀錄就留給名將貝比魯斯。

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時任大聯盟主席曾稱要加註星號

時任大聯盟主席福瑞克（Ford Frick）甚至公開表示，由於該季大聯盟因擴編，美聯例行賽從154場增加到162場，若馬里斯未能在154場內破紀錄，該紀錄將另行備註。雖然實質上馬里斯的紀錄並未真的被加註星號，但當年上至主席、媒體，下至球迷的不友善對待，仍鉅細靡遺呈現在《61*》（棒壇雙雄）這部電影中。

接到死亡威脅 一度還掉髮

面對排山倒海壓力、甚至死亡威脅，馬里斯甚至一度因內分泌失調落髮，媒體對其不友善的追問，也讓他莫可奈何。當時馬里斯曾說：「我一向喜愛賽前跟媒體聊聊，但（當時）真的太超過了。我時常提到希望某主審能好好判決好壞球，隔天的報紙呈現的是我想要判決能對我有利一點。」時任隊友瑟夫（Bob Cerv）回憶道：「他唯一能放鬆的時刻，反而是在比賽中。有次他和曼托說，他再也忍受不了。」

馬里斯當年曾感嘆：「他們就是不懂。我不想當貝比魯斯，他是偉大的球員，我不是想取代他，只是在我面前有個紀錄，我當然想突破它，但不代表我就想成為貝比魯斯。」

馬里斯在1985年以51歲之齡逝世，自然沒能等到1991年他的紀錄被大聯盟官方宣告正式認可。馬里斯之子凱文（Kevin Maris）倒是支持賈吉，凱文說：「我的父親在這支球隊取得了巨大的成功，球團史坦布瑞納家族也一向對他很好，很期待接下來賈吉能突破這項紀錄。」

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