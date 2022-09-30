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柯瑞vs.八村壘 NBA登「日」今開戰

2022/09/30 05:30

「混血王子」八村壘大受在地球迷歡迎。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕NBA2022-23球季熱身賽今晚6點點燃戰火，由衛冕軍勇士對決巫師的日本海外賽搶頭香，超級射手柯瑞與「混血王子」八村壘，正是最受地主觀眾歡迎的兩大招牌球星，週五及週日兩場熱身賽未演先轟動，埼玉超級競技場門票老早被搶購一空。

勇士一哥柯瑞對日本球迷簽名、合照要求來者不拒。（美聯社）

受武漢肺炎疫情全球爆發影響，這是NBA自2019年後再辦海外熱身賽，勇士全隊日前抵達東京時，受到球迷熱情歡迎，「浪花兄弟」柯瑞、K.湯普森展現親和力，簽名、合影來者不拒，完全沒有明星架子，新世代波爾還收到球迷贈送「幸運貓」，讓他笑著回應：「太棒了。」

勇士總帥柯爾認為，雖然大老遠飛到日本打熱身賽，算是意料之外安排，無論如何對於備戰新賽季都有好處。柯瑞昨於訓練場館受訪時，也強調再度造訪日本非常興奮，「我已經準備好了，現在是全神貫注狀態。」他還與韓流天團防彈少年團成員SUGA相見歡，互贈簽名球衣與簽名專輯，樂壞雙方粉絲。 即將邁入聯盟第4季的八村壘，首度披著巫師戰袍在自家球迷面前出賽，總教練安賽爾德表示，球團對八村壘抱有高度期待，尤其他提升三分外線能力，打法更全面也有助團隊拉開進攻空間。

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