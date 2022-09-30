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登峰造極籃球賽》趙云楓飆36分 文化2連霸

2022/09/30 05:30

趙云楓（右2）昨拿下36分，率文化奪冠。（大會提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕文化大學菜鳥趙云楓昨在登峰造極籃球邀請賽轟進36分，助隊以80：75力退佛光大學，完成2連霸，為年底登場的UBA大專聯賽注入強心針。

文化昨達成登峰造極籃球賽2連霸。（大會提供）

教頭有期許

暑期南韓特訓

187公分的趙云楓過去是淡商連霸的班底，今年直升同體系的文化，讓總教練鄭慧芸對她抱有期許，暑假特別帶著她和WSBL國泰學姐到南韓移地訓練，鄭慧芸說：「感覺得出來她雖然緊張，但很認真、專注，看得到她的成長。」

鄭慧芸認為UBA的強度對趙云楓而言不是問題，但她得適應上場時間拉長後體力的調配。趙云楓這次在登峰造極賽場均貢獻19.4分、11.6籃板，把握學姊郭虹廷、鄭慧慈不在隊上時，好好展現自己。

對於菜鳥球季的期許，趙云楓卻笑說：「只要能上場就好了，我前面還有學姐們，對我來說不管是爭取上場時間還是個人獎項，都要再更努力。」

健行本土苦戰

政大男籃奪冠

男子組冠軍戰，UBA衛冕軍政治大學和健行科大都以4戰全勝挺進最終戰。由於健行的外籍生週五才會出關，昨只能以全本土應戰，碰上陣容完整的政大打得辛苦。政大開局就取得雙位數領先，即使第4節陷入犯規麻煩，林彥廷、涂亦含相繼犯滿離場，最終仍以87：69拿下冠軍。

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