4超跑佔外野 陳子豪續扛DH

陳子豪（記者廖耀東攝）

〔記者徐正揚／台中報導〕中信兄弟自9月中旬起戰績長紅，有機會超車樂天桃猿拿到下半季冠軍，關鍵調度之一是讓陳子豪專職DH，總教練林威助認為，既然球隊現在很順，這個模式就繼續維持，讓陳子豪到球季結束都打DH。

助總︰維持到球季結束

陳子豪於明星賽後左手腕不適，8月24日傷癒歸隊回到右外野管區，自10日取代周思齊扛DH後不曾再上場守備，期間中信14戰拿11勝含9連勝，陳子豪也自9月上旬起一度連續13場有安打、連續6場有打點，9月進帳20分打點是各隊打者最多。

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9月進帳20分打點最多

林威助指出，改讓陳文杰、岳政華、林書逸先發守外野，著眼點是是3人腳程都很快、守備範圍都很大，考量DH從去年都沒有突出表現，決定讓回一軍後打擊不錯的陳子豪試試，「如果有人疲勞或狀態不好，子豪還是要回去守備。」

林威助認為，從陳子豪改打DH前後的戰績來看，調整後的陣容是讓人放心的，不但3位外野手的攻守都很穩定，球隊也更倚重陳子豪在中心棒次的稱職發揮，「既然大家看起來都不錯，那就維持現狀不要亂動，有可能到球季結束都這樣排。」

陳子豪的解讀既另類又自嘲，他覺得，把板凳上的宋晟睿也算進去，現在外野至少有4台超跑，輕踩油門就飛來飛去，輪不到他這台有點笨重的休旅車，「幸好還有DH能打，我把打擊做好，一樣可以幫助球隊，守備等明年再跟他們拚。」

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