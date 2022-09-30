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追尋300轟球 熱血男緊盯大師兄

2022/09/30 05:30

熱血球迷Roger期盼能接到「大師兄」林智勝300轟球。（記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／台南報導〕為追尋「大師兄」林智勝300轟球，在新竹工作的熱血球迷Roger連請兩天假，前天奔嘉義、昨再衝台南，坐外野癡等都撲空，他預告後天會到新莊看球，希望見證歷史，更期盼能接到300轟球。

「大師兄」林智勝挑戰生涯300轟。（記者李惠洲攝）

連追2天撲空 後天再來

44歲的Roger在清大任職，進場看中職逾500場賽事，近年都坐內野「髮香區」，原因是比賽若不精彩還可看啦啦隊，上週六他坐台南內野眼睜睜看大師兄299轟飛越右外野大牆，於是下定決心「移防外野」，只要有空就會到場追偶像比賽，直到300轟才停下腳步。

本季大師兄敲10轟，其中6轟落在右外野、4轟在左外野，Roger分析，大師兄今年狀況很好，投手塞內角怕被打，所以丟很多外角球，印象中有不少順勢推向右外野的全壘打。

Roger坦言，大師兄沉寂多年，轉到龍隊能敲這麼多轟確實有些意外，不過今年是大紀錄年，大聯盟普侯斯生涯700轟、賈吉單季61轟先後達陣，相信大師兄也能寫新猷。

Roger過去是清大棒球校隊，就業後常打乙組比賽，進場看球都會帶手套接球，他說，以前坐內野接了幾百球，就是沒在外野接過全壘打球，如果接到300轟球，很樂意用它換明年龍隊天母主場季票。

語畢，Roger從背包抽出今年購買的龍隊季票，秀給記者看；當記者問他能否穿上大師兄球衣拍張照，他不好意思地說，「我家有好幾件，只是出門太趕忘了帶。」

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