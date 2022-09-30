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最後一武系列4》TAKE專屬應援 標哥「曲」得共識

2022/09/30 05:30

最後一武序言

「潘武雄呀一壘安打伊呀伊呀唷～」，這首改編自兒歌的加油曲對老球迷一定不陌生，也是統一獅傳奇啦啦隊長何信標的招牌曲，儘管「封嗓」多年，對過往站在看台上為TAKE吶喊的記憶猶新，「他進來的時間點，算是加油文化的分水嶺。」

何信標（資料照）

婉拒復出「最後一唱」

「那時候球隊在世代交替，看台上的加油文化慢慢也找到節奏，什麼時候該下進行曲，什麼時候要吹勝利的號角，已逐漸有脈絡。」何信標透露，其實一開始「伊呀伊呀唷」並沒有只用在TAKE身上，「但後來跟其他同事討論，試著把特殊歌曲給特定選手，慢慢形成固定方式，也收到球迷好的回饋。」

何信標自2016年底轉任球團部課長至今，儘管不少球迷希望看他在「最後一武」復出「最後一唱」，他則認為身份已不同，在不同位置就該把現有工作做好，還自嘲：「現在中氣不足了。」

如今負責管理球員大小事，何信標也常用TAKE當正面教材，「新進球員進來都會挑球棒，我都跟他們說，先檢討自己，不要先挑球棒，你看人家TAKE賢拜，始終就是打最適合自己的棒子，不追求名牌、高單價，都是靠著自我要求，會成功一定有道理。」

眼看TAKE像自己當年一樣要「轉型」，何信標也送上最真的建言，「當教練是一門不容易的學問，我一直鼓勵他有機會去國外走走、學學。」

（記者倪婉君）

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