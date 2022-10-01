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最後一武系列5》因為是潘武雄 值得最後一舞喝采

2022/10/01 05:30

最後一武系列報導

「這是我最後一次揮舞了嗎？」在「最後一武」前夕，潘武雄坦言現階段的調整感覺並不好，走上打擊區的心情沒有安全感，「只希望最後一場不要打得太不好看，留給球迷比較好的印象。」

對於引退賽，潘武雄接受本報專訪坦言，「一開始我並不想辦，因為個性關係，我不喜歡那個場面。」但後來除了感受到球團誠意，「也有很多人跟我說，不是每個人都可以辦引退，就好好去享受球迷為你喝采。」

潘武雄（資料照）

但隨日子將近，潘武雄的淚腺變得控管不住，8月引退記者會時，他事前就告訴自己，「那只是簡單的訪問，結果到現場看了影片就鼻酸，頻頻深呼吸，接下來又換嘴巴在抖，心裡都在吶喊：『你怎麼了！』。」

提及日前釋出的引退形象影片，潘武雄也透露在球場錄製旁白的心境，「我唸到『這是我最後一次揮舞了嗎』，鼻子就已經很酸了，後來某天睡醒看到影片，一聽到那句話，我眼淚又掉了下來。」

今晚可望達成萬人滿場見證，潘武雄最擔心會打不好，近期6場比賽7打數吞下5K，讓他的眉頭深鎖，「畢竟現在很少在比賽，但這又不能當做藉口，明知事實如此，我還是要去面對。」今年起兼任助理打擊教練，潘武雄必須利用球員訓練結束的時間，抓緊空檔去練習揮棒，他過去把每次上場都當做最後一次，而這一次，真的是最後一舞了。（記者倪婉君）

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