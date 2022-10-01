PLG新球季 11/5「和平」開戰

PLG宣布將於11月5日開打，由上屆冠軍富邦勇士迎戰亞軍攻城獅。（資料照）

〔記者林岳甫／台北報導〕PLG昨宣布第3季在11月5日點燃戰火，由尋求3連霸的富邦勇士於主場台北和平館大戰上季亞軍新竹街口攻城獅揭開序幕。PLG新球季最大變革是例行賽從原本90場增至120戰，此舉是想讓球員有更多磨練機會，而6隊將各有40場例行賽，季後賽維持和第二季相同的「6取4」模式。

例賽增至120戰 每隊各40場

值得一提的是，前兩季例行賽普遍在週五、週六、週日舉行，僅有些賽事因疫情關係才改到平日，但並非常態。由於新球季賽程增加，為了不讓賽季過於冗長，平日將有比賽登場，整季安排11場週二賽事、1場週一賽事，預計在明年5月14日結束例行賽廝殺。

請繼續往下閱讀...

賽程安排方面，PLG鎖定耶誕節、跨年及元旦三大檔期，用精彩球賽陪球迷過節，12月25日下午夢想家在主場台中洲際迷你蛋迎戰國王，晚上是領航猿、富邦勇士在桃園巨蛋捉對廝殺；12月31日跨年夜夢想家、攻城獅在新竹縣體育館展開「宿敵對決」，以及鋼鐵人作客新莊體育館對國王；明年元旦攻城獅交手領航猿，國王在主場新莊體育館和勇士上演「雙北大戰」。

領航猿補強 換來成力煥

上季墊底的領航猿今年補強動作頻頻，新人選秀會上挑入張鎮衙、白曜誠及外籍生丁恩迪，並利用交易向夢想家換來元年年度第一隊、年度防守第一隊的成力煥。昨成力煥出席品牌活動時透露，上季在夢想家因有傷在身影響表現，如今到新東家希望能重新出發，並趕緊適應新隊友及西班牙外籍主帥卡米諾斯的體系，共同朝前進季後賽之目標邁進。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法