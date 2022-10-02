萬人喝采 潘武雄華麗轉身

統一獅潘武雄告別17年球員生涯轉任教練，「最後一武」引退賽後繞場向滿場球迷致意。（記者李惠洲攝）

與妻兒留下榮耀的溫馨畫面。（記者李惠洲攝）

卸下17年球員身份

〔記者吳清正／台南報導〕統一獅潘武雄在台南主場的「最後一武」，湧進爆滿的10000名球迷相挺，他表示，能在職棒打17年，都在同一球隊，引退賽又有這麼多球迷進場，棒球生涯已經沒有任何遺憾。

球場展示潘武雄歷年球衣與獎項。（記者李惠洲攝）

「最後一武」引退賽，賽前為球迷簽名。（記者李惠洲攝）

賽前與球迷合影。（記者李惠洲攝）

台南球場上一次例行賽滿場是2013年4月4日的統一獅、義大犀牛之戰，當時是曼尼第一次到台南比賽，暌違將近10年再度滿場，潘武雄表示有點驚訝，畢竟自己不是陳金鋒、彭政閔那種超人氣的選手，很感謝球迷的支持。

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統一全隊都穿上55號球衣出賽，先發投手和2006年潘武雄初登場時一樣是潘威倫，球團並找來當時播報員、現任台鋼雄鷹球探部門的林聿文擔任開場播報。賽後引退儀式一開始，同期的三代獅9個守位的成員登場，和潘武雄進行1打席對決，更把他拉入時光隧道，「看著這些夥伴，真的想起好多年輕的回憶。」

三代獅驚喜現身。（記者李惠洲攝）

潘威倫（右）的父親是潘武雄少棒啟蒙教練，他代表先父致贈赤山國小球衣。（記者李惠洲攝）

55號球衣與球棒完成「最後一武」。（記者李惠洲攝）

一切榮耀獻給父親

球團並邀請副總統賴清德、中信兄弟副領隊彭政閔、剛引退的前富邦悍將羅力等人錄製祝福影片，當大螢幕上出現身體狀況不佳而無法到場的爸爸說：「阿雄，辛苦了，歹勢，沒辦法到現場，以後繼續加油。」更讓潘武雄淚流不止。

看著球團準備的影片流下英雄淚。（記者李惠洲攝）

潘武雄表示，爸爸是家裡的支柱，一直非常辛苦，最想把一切的榮耀獻給爸爸，但他身體不好不能來，聽他講話才會百感交集。

在引退賽打滿全場，潘武雄4打數無安打，被三振2次，他表示，不能幫助到球隊，當然有點遺憾，第2打席打得相當深遠仍被接殺，最後打席揮到壞球被三振，讓他有不甘心的感覺，「但過去就過去了，現在開始要以教練身份全力幫助選手，希望在球季最後創造奇蹟、打進季後賽。」

潘威倫生涯數據

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