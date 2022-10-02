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安得勝開胡 怪自己對安可太貪心

2022/10/02 05:30

悍將洋投安得勝先發7局失1分，來台首勝到手。
（記者李惠洲攝）

林安可開轟，也是獅隊得到的唯一1分。（記者李惠洲攝）

〔記者吳清正／台南報導〕富邦悍將安得勝力投中職生涯新高的7局只失1分，初登場的新洋砲卡洛斯轟出陽春全壘打，以2：1力克統一獅，統一未能在潘武雄引退賽贏球，慘遭6連敗。

悍將1分險勝 獅6連敗

安得勝中職生涯初登板同樣在台南球場出戰統一，當時只投0.2局吞敗，被擊出8支安打失9分，昨一掃陰霾，只被擊出5支安打，直到第7局才被林安可全壘打失掉唯一分數，中斷連續12局無失分，仍拿下來台第1勝。

安得勝表示，這場比賽狀況很好，和上一次來台南完全不同，當時還沒有調整到很好，加上這裡的投手丘比較平，球很容易高起來，用了很多球數，所以再來台南要特別把球壓低。

安得勝來台初期曾飽受手指破皮的影響，他表示，現在已經適應比賽用球，一度怕造成手指破皮而改變最拿手的伸卡球握法，現在也改回最初的握法，都是投球更有壓制力的原因。

談到林安可的全壘打，安得勝表示，自己屬於滾地球型投手，隊友也有很多精采守備，但是對林安可投到2好球太貪心，想投內角低球把他三振，就被扛出全壘打牆，他真的是很厲害的打者。

悍將洋砲卡洛斯首場出賽就開轟。（記者李惠洲攝）

卡洛斯第1局在無人出局一、三壘有人時擊出滾地球，賺到首打點，第5局再開轟，首安、首轟和首得分同時到手，包辦全隊打點。

卡洛斯表示，第一次上一軍有點亢奮，前兩打席有點急，第3打席才冷靜下來確實揮擊，自己並不會強求全壘打，第1支安打就是全壘打，只能說感謝上帝。

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