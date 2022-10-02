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吳哲源球準難攻 葉總︰經典賽可考慮

2022/10/02 05:30

吳哲源（資料照）

〔記者徐正揚／台中報導〕今年轉任先發的吳哲源前天達成生涯首次單季10勝，拿下10連勝是中信兄弟隊史本土投手第1人，味全龍總教練葉君璋認為，經典賽雖有用球數限制，吳哲源的投球型態卻可能很合適，可以考慮納入台灣隊陣容。

葉君璋指出，吳哲源的武器有伸卡球、變速球與滑球，球速也維持在一定水準，加上控球很準，進壘點都在邊邊角角，「因為他準，偏差不會太大，看起來打得到，卻不一定打得好，也無法有效連貫。」

葉君璋認為，國際賽的好球帶比職棒寬，經典賽有投幾球要休幾天的限制，吳哲源的球都在好球帶附近，只要裁判會撿就很好投，可以減少用球數去吃最多局數，「他的型態投經典賽也許很有利，如果跟其他投手在伯仲之間，真的可以考慮他。」

生涯對戰打擊率0.357的郭天信覺得，吳哲源的球不算特別快，但每次出賽都不會有太大落差，「學長前年在二軍沒這麼準，尾勁也沒現在好，好壞球比較明顯，打者比較容易掌握，今年都控在九宮格附近，很少失投跑到紅中。」

吳哲源去年在一軍只後援1場投1局，今年轉任先發不但破100局還達成生涯首次單季10勝，中信總教練林威助表示，在二軍帶過吳哲源3年，覺得他的實力本就不錯，若要選最佳進步獎，投手應該會給他，若球隊今年有好成績，他也是年度MVP人選之一。

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