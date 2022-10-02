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FIG桑波特哈站》唐嘉鴻克服疲態 單槓、地板晉決賽

2022/10/02 05:30

唐嘉鴻（資料照）

〔記者林岳甫／綜合報導〕克服身體狀況不佳的問題，「亞洲貓王」唐嘉鴻昨在FIG世界體操挑戰賽匈牙利桑波特哈站，仍取得單槓、地板決賽門票，決賽將把動作難度提升，為世界錦標賽試水溫。

將提升動作難度 為世錦賽試水溫

唐嘉鴻瞄準26日於英國利物浦登場的世錦賽，決定先參加3場世界挑戰賽試身手。唐嘉鴻日前在巴黎站斬獲地板銀牌，是雅加達亞運後首次奪地板獎牌。

因許久沒參賽，連續出賽的唐嘉鴻身體出現疲態，狀況並非最佳，資格賽仍有亮眼表現，拿手單槓以14.000分領先群雄，地板14.250分則以第4名晉級。

教練翁士航表示，這次讓唐嘉鴻學到如何在狀況不佳時做出因應，否則一直打「順風球」，對他而言也不是好事。

翁士航決賽將再給愛徒出考題，把地板、單槓的動作難度提升，他解釋，「這站參賽選手並非世錦賽主要對手，如果把難度提升還可以順利完成，能對世錦賽再添信心。」

蕭佑然鞍馬資格賽14.450分，排名第3晉級，吊環林冠儀以14.250分名列第2躋身8強，兩人有機會拚獎牌，加上洪源禧吊環、雙槓和跳馬曾為聖、葉振，以及賴品儒進軍女子平衡木決賽，台灣隊共7人前進單項決賽，表現亮眼。

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