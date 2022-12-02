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阿根廷2嫩腳 解救梅西

2022/12/02 05:30

阿根廷麥克阿列斯特進球，解救梅西。（法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕阿根廷在2022年卡達世界盃足球賽迎來不少新世代好手，昨面臨不能輸的壓力，35歲梅西卻生涯二度在世界盃罰丟12碼球，還好麥克阿列斯特、阿瓦雷斯下半場連續進球救駕，助藍白軍團2：0擊敗波蘭，2勝1敗奪C組第1，16強對上澳洲。

阿根廷阿瓦雷斯進球，助隊擊敗波蘭。（法新社）

擊退波蘭 分組第1晉級

阿根廷包括梅西在內僅7名原班人馬再戰本屆世界盃，鋒線上一票新鮮人，代表準備進入世代交替，本屆除了梅西踢進2球，其他年輕人則合力貢獻3球。

麥克阿列斯特替父圓夢

昨率先進球的麥克阿列斯特效力英超布萊頓隊，名氣雖無法與其他國家超級新星相比，此仗收下生涯首顆世界盃進球，是史上第61位於世界盃破門的阿根廷球員，被外媒稱為「拯救梅西的男人」！

23歲的麥克阿列斯特出生運動世家，家中三兄弟都踢球，父親卡洛斯也是足球員，甚至是國腳等級，在1994年和馬拉度納共同穿上藍白戰袍踢世界盃資格賽，只是後來無緣進入會內賽名單，如今麥克阿列斯特一圓父親的世足夢。

阿瓦雷斯變身偶像恩人

攻入第2球的22歲阿瓦雷斯來自平凡家庭，開卡車討生活的父親很有遠見，從小栽培阿瓦雷斯進入足球學校，到西甲皇馬青年隊試訓。有趣的是，阿瓦雷斯最大夢想是穿國家隊戰袍和偶像梅西並肩作戰，昨他生涯首次先發上陣，接獲前一場有進球的21歲E.費南德斯傳球，也是幫助梅西脫離戰犯罪名的恩人。

梅西生涯5屆世界盃都進入淘汰賽，需歸功於身邊的年輕人，總教練斯卡洛尼指出，陣中每名球員都很重要，希望上場都能發揮特色，做出貢獻。

阿根廷小組賽首戰意外不敵沙烏地阿拉伯，連追2勝「開低走高」奪分組第1，4日凌晨對戰澳洲不敢掉以輕心，斯卡洛尼承認過去很少看澳洲比賽，強調剩下幾天就是看影片將對手分析透徹。

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