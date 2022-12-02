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「澳」客萊奇單刀 劃破童話

2022/12/02 05:30

澳洲萊奇（左）攻進生涯世界盃首顆進球，助隊闖進16強。（法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕「袋鼠軍團」澳洲昨在和丹麥的殊死戰中，靠著萊奇在第60分鐘進球，以1：0勝出，最終以2勝1負、6分積分，排在分組第2晉級，為隊史自2006年德國世界盃後，首度挺進淘汰賽，也是本屆首支晉級的亞洲隊伍。

首支晉級的亞洲球隊

世界排名38的澳洲過去原屬於大洋洲足球協會，但2006年時澳洲足協加入亞洲足聯，成為亞洲球隊的一員。他們隊史僅兩度闖進淘汰賽，且已連3屆在小組賽止步，今年世界盃首戰還遭法國以4：1痛宰，不被看好能從小組賽突圍。

不過，澳洲相當爭氣，不只在第二戰以1：0力退突尼西亞，昨碰上實力不俗的丹麥也成功頂住壓力，以1球之差獲勝。總教練阿諾德開心地說：「為了今天，我們努力準備了4年多，我看到球員們的意志力。」但阿諾德強調，就算開心也不會大肆慶祝，他希望球員好好休息、保持冷靜來面對淘汰賽。

31歲、目前效力於澳甲墨爾本城的萊奇，為澳洲贏球的一大功臣，這是他第3度參與世界盃，能攻進生涯世界盃首顆進球，他難掩喜悅笑說：「沒想到我們做到了，我覺得我的頭應該有被打了100次。」

澳團隊身價倒數第4

值得一提的是，澳洲闖進16強跌破不少人的眼鏡，他們團隊總身價約3840萬歐元，為32強中倒數第4，也是D組最後一名；甚至突尼西亞還以6240萬歐元贏過他們，而丹麥則是3.53億歐元，星光熠熠的法國以10.3億歐元排在小組第一，高居所有隊伍的第三名。

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