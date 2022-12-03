雙殺前世界冠軍 日本E組稱霸

堂安律（左）、三笘薫（右）昨聯手幫助日本晉級16強。（美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕雖然開賽11分鐘就丟球、全場控球率也僅14％，日本昨在卡達世界盃足球賽靠著堂安律、田中碧下半場短短3分鐘連進2球，以2：1逆轉西班牙，成為史上首支單屆「雙殺」前世界冠軍球隊的亞洲隊伍，驚奇登上E組龍頭，16強將對陣克羅埃西亞，爭取隊史首張8強門票。

日本田中碧（中）踢進致勝球，率隊擊敗西班牙晉級。（美聯社）

西班牙、德國腳下稱臣

同屆打敗2010年冠軍西班牙及2014年冠軍德國難度極高，前次是1978年奧地利完成雙殺紀錄，如今日本也辦到，震驚國際足壇。

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日本翻身最大關鍵是旅歐球員逐屆增加，2010年主要成員來自國內J聯賽，2014年有12位從歐洲聯賽返國助拳，本屆高達20人旅歐球員，搖身成為「冠軍殺手」。

堂安律2場建功聲名大噪

對德、西都進球的堂安律效力德甲弗萊堡，擁有出色帶球技術，在2017年U20世界盃對義大利之戰獨中兩元，被FIBA官方譽為「日本梅西」，讓他聲名大噪。

德國連2屆 止步小組賽

日本在去年東京奧運4強戰以0：1不敵西班牙，令堂安律心有不干。這次攸關晉級之戰又遇西國，他不想再輸，昨下半場48分鐘一記石破天驚的左腳勁射，讓門將西蒙只摸到球皮，他自豪表示，「這球就是我的進球路線，一拿到球就打定主意要起腳攻門。」

日本第二顆進球是堂安律傳給底線的三笘薰，再將球送至門前的田中碧，這波攻勢讓主審檢視VAR畫面近2分鐘，判定球沒出底線才確定進球有效，外媒則以「球留在界內、德國出去」為題，畢竟日本靠這球取勝，還讓德國連兩屆在小組賽止步。

首次連兩屆晉級16強的日本，5日晚間11點將強碰上屆亞軍克羅埃西亞，期盼改寫隊史最佳成績。

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