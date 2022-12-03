齊耶赫進球贖罪 摩洛哥返16強

摩洛哥球迷場邊加油。（路透）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕曾因與教練不合退出國家隊的摩洛哥中場大將齊耶赫，這次歸隊征戰卡達世界盃還遭自家球迷噓聲伺候，但他用實質貢獻完成救贖，昨對加拿大率先進球，助隊以2：1奪勝，在相隔36年後重返16強。

摩洛哥中場大將齊耶赫（前）昨對加拿大率先進球，助隊在相隔36年後重返16強。（路透）

逼走主帥 引起球迷反感

效力英超切爾西的齊耶赫，擁有出色腳法及傳球工夫，但桀敖不馴的態度卻讓人詬病，他多次槓上摩洛哥總教練，去年6月被踢出非洲盃大名單，並在今年2月自行宣布從國家隊退休。

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為了讓齊耶赫踢世界盃，摩洛哥開除教練哈利霍季奇，由雷格拉吉在8月底接任，而齊耶赫逼走主帥的行徑，也引起球迷反感，他首戰對上克羅埃西亞時，只要一觸球就引來噓聲，且都是為摩洛哥加油的觀眾。

齊耶赫只能用場上表現重新贏回球迷的心，他在第2場對比利時傳出重要助攻，對加拿大更是在開賽第4分鐘破網，成為摩洛哥繼1986年後再次晉級16強的英雄，他也如釋重負地說：「很開心我們寫下歷史，我們都付出了一切，更重要的是，能讓球迷為這一刻感到驕傲。」

摩洛哥以2勝1和在F組出線，也成為1998年奈及利亞之後首支以分組第一晉級的非洲球隊，16強將對上E組第二的西班牙，挑戰隊史最佳成績8強。

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