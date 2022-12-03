阿根廷明晨拚澳 梅西也喊難踢

澳洲將與阿根廷進行殊死戰，球員加緊練習。（路透）

〔記者羅志朋／綜合報導〕梅西極具意義的職業生涯千場出賽，將在台灣時間明天凌晨3點世界盃16強賽遭遇澳洲，一般評估世界排名第3的阿根廷出線機會較大，但排名38的澳洲也非軟柿子，梅西不敢掉以輕心，強調這將是非常艱難的比賽。

梅西（美聯社資料照）

過去晉16強 梅西進球掛蛋

德國足球網站「transfermarkt」數據顯示，梅西生涯出賽999場踢進788球，上演56次單場至少進3球的「帽子戲法」，包括阿根廷國家隊168場93球，西甲巴塞隆納778場672球，和現效力的法甲巴黎聖日耳曼53場23球

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只是，梅西5度征戰世界盃，出賽22場踢進8球全都在小組賽，包括這屆2球，進入16強的8場比賽進球數掛零，明天能否打破魔咒值得關注；面對尋求隊史首度闖進8強的澳洲，他說，「世界盃每隊都能擊敗對手，什麼事都有可能發生，我們會做好萬全準備。」

梅西說得沒錯，阿根廷小組賽首戰1：2爆冷不敵世界排名51的沙烏地阿拉伯，所幸2：0連克墨西哥、波蘭拿下6分積分，以C組第一晉級，總教練斯卡洛尼說，「如果覺得澳洲好踢，那你就錯了，看看我們對沙烏地阿拉伯吧!」

澳洲後衛︰梅西也是人

澳洲小組賽首戰1：4不敵衛冕軍法國，接下來皆以1：0收拾突尼西亞和丹麥，取得6分積分居D組第二，繼2006年後第二度晉級16強，與阿根廷首度在世界盃賽史交鋒。

澳洲後衛迪基尼克強調，「梅西最後一次踢世界盃，很多人都想看他舉起大力神盃，我是他的粉絲，但我可能比他更想贏得冠軍，彼此交手不會視為榮耀，畢竟梅西也是人。」

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