助南韓闖16強 孫興慜哭了

南韓黃喜燦進球逆轉。（歐新社）

16強昨開戰 南韓對巴西

南韓黃喜燦（右）傷停補時階段，接獲孫興慜助攻破門，率隊打敗葡萄牙闖進16強。（路透）

〔記者林岳甫／綜合報導〕2002年世界盃，南韓在主場打敗葡萄牙首度闖進16強，20年後兩軍在卡達狹路相逢，開賽5分鐘就被進球的南韓，靠孫興慜傷停補時階段關鍵助攻，以2：1逆轉勝，總進球數4顆也比下烏拉圭的2顆，繼2010年後再次挺進16強，立下大功的孫興慜也喜極而泣。

南韓孫興慜傷停補時階段關鍵助攻，助隊逆轉勝葡萄牙。（法新社）

2002年小組賽最終戰，南韓輸球可能被淘汰，最後靠著朴智星第70分鐘進球打破平手僵局，以1球之差險勝，也讓葡萄牙黯然出局。

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當年以葡萄牙國腳身分經歷這場經典戰役的班托，如今成了南韓總教練，只是他前一場賽後大動作抗議吞下紅牌，昨天只能坐在觀眾席上督軍。

2014年首次征戰世界盃的孫興慜，上屆雖率隊打敗衛冕軍德國，仍和16強門票失之交臂，本屆遇到更大難題，他在11月因眼窩骨折動手術，迄今都戴著黑色面罩上陣，前兩場也沒有踢出應有水準。

補時關鍵助攻 黃喜燦破門

在攸關晉級的關鍵戰役，孫興慜挺身而出，他在傷停補時階段從後場帶球狂奔，推估至少推進80碼，在多人包夾時冷靜的將球從對手胯下送出，助黃喜燦破門，這記精彩助攻也讓孫興慜如釋重負。

南韓贏球後，所有人煎熬等待約6分鐘觀看烏拉圭、迦納戰結果，最後在驚濤駭浪中晉級。孫興慜表示，「我的眼淚是幸福的，我們都這刻等很久了，身為球員要相信自己可以做到。」

南韓16強將遭遇世界排名第1的巴西，雖然外界看好巴西贏面較大，但孫興慜認為，足球很難預料，「我們會全力以赴踢出最好的比賽，找出機會擊敗對手。」

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