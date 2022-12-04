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報國仇家恨 瑞士踢走塞爾維亞

2022/12/04 05:30

瑞士札卡（左）昨用不雅手勢挑釁對手，與塞爾維亞球員發生推擠衝突。 （歐新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕面對有著國仇家恨的塞爾維亞，瑞士昨在世界盃和對手多次爆發言語、肢體衝突，最終以3：2逆轉勝，連3屆踢進世界盃淘汰賽，16強將遭遇C.羅納度領軍的葡萄牙。

瑞士向來注重防守，在12年前世界盃曾創下559分鐘沒被進球的紀錄；塞爾維亞則重進攻，畢竟有國際足壇兩位超級前鋒米特羅維奇、弗拉霍維奇坐鎮。

米特羅維奇、弗拉霍維奇昨連續進球，率塞國2：1領先，只是瑞士恩波洛、弗羅伊勒隨後相繼破門一舉超前，連兩屆對決都演出逆轉勝。

位於塞爾維亞南部的科索沃，逾9成居民是阿爾巴尼亞人，尋求獨立時遭塞國鎮壓，而瑞士不少球員都是科索沃難民出身，因此上屆兩隊交鋒，瑞士隊札卡、夏奇里進球後，都做出阿爾巴尼亞雙頭鷹的慶祝動作，挑釁意味濃厚。

2隊11張黃牌 單場最多

在政治因素及力拚晉級的壓力助燃下，昨瑞、塞之戰充滿火藥味，塞國領到7張黃牌、瑞士也有4張，創本屆單場最多黃牌紀錄。

札卡出身科索沃難民

父親參與科索沃獨立運動被關3年，札卡全家成難民並逃到瑞士落地生根，昨他用不雅手勢挑釁對手，贏球後又穿著暗藏政治訊息的衣服慶祝，但他否認行為與政治因素有關，只是想在充滿情緒的比賽中完成晉級16強的目標。

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