阿布巴卡爾頭錘 敲破巴西神蹟

喀麥隆阿布巴卡爾對巴西，下半場傷停補時階段頭錘破門。（美聯社）

終結巴西小組賽連17場不敗

〔記者林岳甫／綜合報導〕面對20年沒在世界盃小組賽輸球的巴西，喀麥隆昨靠門將艾普希多次精彩撲救力保不失，隊長阿布巴卡爾下半場傷停補時階段頭錘破門，以1：0爆冷奪勝，終結巴西小組賽連17場不敗紀錄，為非洲締造歷史新頁，不過，因為瑞士贏球，喀麥隆還是含恨出局。

喀麥隆勝出 寫非洲球隊新頁

喀麥隆頭號門將歐納納和主帥宋恩撕破臉負氣離隊，最後一道防線交給名不見經傳的艾普希把關，昨他完成6次撲救，讓巴西攻勢一籌莫展。他表示，「我1年前開始效力國家隊，應該沒人認識我，就算是在喀麥隆也是如此，但這次所有人一起證明我們有能力成為頂級強隊。」

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不僅艾普希一夫當關，阿布巴卡爾傷停補時頭錘，更突破當今最強門將阿利森的防守，獲得外界極高評價，只是一時興奮過頭脫下球衣慶祝，領到單場第二張黃牌變紅牌遭趕出場，還好沒釀成大禍，他是2006年法國傳奇席丹後首位同場進球及吞紅牌被趕出場的球員。

喀麥隆1990年成為首支打進8強的非洲隊伍，如今又是首支扳倒巴西的非洲球隊，可惜小組賽1勝1和1敗只拿到4分積分，還是無法重返16強。巴西雖吞敗，仍靠淨勝球優勢擠下瑞士，以G組第1晉級，16強將對上H組第2南韓。

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