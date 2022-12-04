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世足最後一舞 蘇阿雷茲抱憾

2022/12/04 05:30

烏拉圭前鋒蘇阿雷茲掩面拭淚。（歐新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕隨著南韓在傷停補時踢進超前球，小組晉級局勢在最後時刻瞬間反轉，烏拉圭2：0領先迦納已不足夠，至少得再進1球，而被換下場的當家前鋒蘇阿雷茲眼看已無能為力，不斷用球衣掩面拭淚，即使最後烏拉圭贏球，仍被摒除在16強門外。

橫跨12年共參加4屆世界盃，35歲的蘇阿雷茲無疑是烏拉圭的靈魂人物，昨他在攸關晉級之戰奮力演出，上演1次妙傳助攻，讓阿拉斯卡塔完成梅開二度，但上天沒能垂青這支天藍軍團，也讓可能是最後一舞的蘇阿雷茲抱憾離場。

烏拉圭勝迦納 無緣16強

在南韓以2：1逆轉葡萄牙後，原本胸有成竹的烏拉圭已無優勢，蘇阿雷茲臉色大變，現場大螢幕多次出現他焦慮的模樣，甚至不斷拭淚，而他在賽後大表不滿，直指隊友被犯規卻沒獲得罰球，錯失靠淨勝球翻盤的契機，痛批國際足總是針對烏拉圭。

錯失判罰 4朝元老開砲

最大判罰爭議出現在傷停補時，卡瓦尼在禁區被對手糾纏後遭絆倒，但裁判視而不見，且無意啟用VAR檢視，讓烏拉圭球員怒火中燒，賽後圍住德國籍裁判希伯特理論，卡瓦尼離場時更氣得一拳砸倒VAR系統。

彷彿是宿命般的連結，烏拉圭在12年前8強賽擊敗迦納，並締造21世紀以來隊史最佳第4名，但今年要挑戰連4屆踢進16強賽的紀錄，就是在對迦納之戰終結。

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